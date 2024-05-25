Тен Хаг: Клуб либо любят, либо ненавидят, среднего нет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился своими мыслями касаемо критики в свой адрес.

"Эксперты в Англии хотят показать, что они стоят своих денег, и для них "Манчестер Юнайтед" способ зарабатывать деньги. Это крупнейший клуб в Англии и, возможно, в мире. Клуб либо любят, либо ненавидят, среднего нет.

Поэтому, когда дела идут плохо, они все начинают говорить очень громкие слова. Весь этот негативизм от этих так называемых экспертов, которые не имеют возможности что-то анализировать с помощью фактов, но предпочитают нападать на людей, чтобы выставить себя лучше.

И эти же люди похлопывали меня по спине в прошлом году, ведь я умело ходил по воде, а в этом году я худший тренер в Премьер-лиге!", — приводит слова тен Хага Фабрицио Романо.