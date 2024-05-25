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Тен Хаг: Клуб либо любят, либо ненавидят, среднего нет
Высказался касательно экспертов
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился своими мыслями касаемо критики в свой адрес.
"Эксперты в Англии хотят показать, что они стоят своих денег, и для них "Манчестер Юнайтед" способ зарабатывать деньги. Это крупнейший клуб в Англии и, возможно, в мире. Клуб либо любят, либо ненавидят, среднего нет.
Поэтому, когда дела идут плохо, они все начинают говорить очень громкие слова. Весь этот негативизм от этих так называемых экспертов, которые не имеют возможности что-то анализировать с помощью фактов, но предпочитают нападать на людей, чтобы выставить себя лучше.
И эти же люди похлопывали меня по спине в прошлом году, ведь я умело ходил по воде, а в этом году я худший тренер в Премьер-лиге!", — приводит слова тен Хага Фабрицио Романо.
???? Erik ten Hag to @VI_nl: “The pundits in England want to score, they want to show they are worth the money, and for that Manchester United is an easy pray”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2024
“It’s the biggest club in England and possibly in the world. The club is either loved or hated, there is no… pic.twitter.com/KGGFduG6W6
Напомним, "Манчестер Юнайтед" занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.
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