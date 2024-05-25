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Тен Хаг: Клуб либо любят, либо ненавидят, среднего нет

Англия

Высказался касательно экспертов

Тен Хаг: Клуб либо любят, либо ненавидят, среднего нет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился своими мыслями касаемо критики в свой адрес.

"Эксперты в Англии хотят показать, что они стоят своих денег, и для них "Манчестер Юнайтед" способ зарабатывать деньги. Это крупнейший клуб в Англии и, возможно, в мире. Клуб либо любят, либо ненавидят, среднего нет.

Поэтому, когда дела идут плохо, они все начинают говорить очень громкие слова. Весь этот негативизм от этих так называемых экспертов, которые не имеют возможности что-то анализировать с помощью фактов, но предпочитают нападать на людей, чтобы выставить себя лучше.

И эти же люди похлопывали меня по спине в прошлом году, ведь я умело ходил по воде, а в этом году я худший тренер в Премьер-лиге!", — приводит слова тен Хага Фабрицио Романо.

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Напомним, "Манчестер Юнайтед" занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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