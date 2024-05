Уэйн Руни возглавил клуб, который был на грани вылета из Чемпионшипа

Пресс-служба "Плимута" официально объявила о назначении экс-нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни главным тренером команды.

Отмечается, что контракт с 38-летним специалистом заключен до лета 2027-го года.

Последним место работы Руни был "Бирмингем", с которым он проработал меньше трёх месяцев. Ранее Уэйн возглавлял "Ди Си Юнайтед" из МЛС и "Дерби Каунти".

Ушедший сезон "Плимут" закончил на 21-м месте в Чемпионшипе, едва не вылетев из второго по силе английского дивизиона.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Wayne Rooney as our new Head Coach.



Welcome to Argyle, Wayne.#pafc