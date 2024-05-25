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Уэйн Руни возглавил клуб, который был на грани вылета из Чемпионшипа

Англия

Ещё одна попытка легенды "МЮ"

Уэйн Руни возглавил клуб, который был на грани вылета из Чемпионшипа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Плимута" официально объявила о назначении экс-нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни главным тренером команды.

Отмечается, что контракт с 38-летним специалистом заключен до лета 2027-го года.

Последним место работы Руни был "Бирмингем", с которым он проработал меньше трёх месяцев. Ранее Уэйн возглавлял "Ди Си Юнайтед" из МЛС и "Дерби Каунти".

Ушедший сезон "Плимут" закончил на 21-м месте в Чемпионшипе, едва не вылетев из второго по силе английского дивизиона.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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