Кубок Англии. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2. Эстетика прагматизма

Этот матч уже окрестили последним в манчестерской карьере Эрика тен Хага. Это был последний шанс для "красных дьяволов" попасть в еврокубки и играть в Лиге Европы, несмотря на провальный сезон и восьмое место в АПЛ. А ведь соперником выступает действующий чемпион во главе с Пепом Гвардиолой. Миссия выглядела хоть и не невозможной, но маловероятной. И на фоне таких ожиданий "Манчестер Юнайтед" заставил заткнуть рты всех, кто сомневался в их силах.

"Манчестер Сити" показывал ожидаемо финальный футбол: контроль мяча, осторожность, стерильность и игра без риска. Весь первый тайм "горожане" провели на чужой половине поля, постоянно контролировали круглого, вот только то, как выстроили свой оборонительный блок их соперники, мешало ребятам Пепа как-то себя проявить. Это был прямо идеальный перформанс в обороне, очень плотно, без свободных зон для Фодена или Де Брюйне, очень внимательно и эффективно действовала вся команда.

Опорная зона вместе с Мейну и Амрабатом здесь выделяется по-особенному, заоблачный уровень дисциплины при сдерживании такого тяжёлого соперника. В первом тайме моментов у ворот Онана мы не увидели, забудьте об этом, а вот у ворот Ортеги было горячо. Несмотря на то, что они почти не владели мячом, контратакующие выходы "дьяволов" были выполнены едва ли не идеально. В атаке они обошлись без центрального нападающего, впереди была пара Фернандеш-Мактоминей и, учитывая активную фланговую поддержку от Рашфорда и Гарначо, это все сработало.

На 30-й минуте Гарначо воспользовался ошибкой Гвардиола и Ортеги, которые не согласовали взаимные действия, в итоге чего Ортега вылетел на перехват, а Йошко отдал пас назад точно на Алехандро, который закатил круглого в пустые ворота. Через 9 минут в ворота "горожан" прилетел и второй гол: прекрасно разыгранная контратака и забегание от Гарначо, который отдал в центр на Бруну Фернандеша, а тот отдал просто волшебный пас под удар на неприкрытого Кобби Мейну (здесь передаем привет Кайлу Уокеру. Точный удар от Мейну и 0:2. Первый тайм ушел в историю, а команда Пепа Гвардиолы проигрывала, причем проигрывала полностью справедливо. Их нейтрализовали, деклассировали, переиграли, кому как больше нравится.

Во второй половине матча команда Пепа еще больше раскрылась, что позволяло "Юнайтед" получать еще больше свободных зон для контратак. Это позволило "горожанам" наконец создать хоть что-то у ворот Андре Онана. Например, Эрлинг Холанд красивым ударом попал в перекладину на 55-й минуте. После этого Пеп принял чрезвычайно смелое решение, выпустив Эдсона Альвареса вместо Кевина Де Брюйне. Следует отметить, что бельгийца сегодня действительно съели.

Альварес вскоре после выхода на поле запорол невероятный момент, выйдя один на один с голкипером. Удар прямо мимо ворот получился просто ужасным. Чем ближе был финальный свисток, тем меньше команда тен Хага думала о своих контратаках и просто пыталась отстоять добытое преимущество в счете. За подобное ее критиковать не стоит, потому что план на игру был именно таким и воплощен почти идеально.

Почему почти? Потому что на 87-й минуте Онана все же пропустил удар в ближний угол от Жереми Доку и нервная концовка была обеспечена. Но и ее команда тен Хага прошла достойно. Итоговые 1:2 и абсолютно заслуженная победа "красных дьяволов". Они отправляют "Челси" в Лигу Конференций, а сами направляются в Лигу Европы. Ну и это реванш за поражение в финале Кубка прошлого года. Гвардиола уходит в отпуск с небольшим горьким привкусом, а тен Хаг сделал все возможное, чтобы его оставили у руля клуба. Что думают по этому поводу владельцы?

Кубок Англии, финал

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Доку (87) — Гарначо (30), Мейну (39)

"Манчестер Сити": Ортега — Уокер, Стоунз, Аке (Аканджи, 46), Гвардиол — Родри, Ковачич (Доку, 46) — Силва, Де Брюйне (Альварес, 57), Фоден — Холанд

"Манчестер Юнайтед": Онана — Ван-Биссака, Варан, Мартинес (Эванс, 73), Далот — Мейну, Амрабат — Гарначо (Линделеф, 90+3), Рашфорд (Хойлунд, 74) — Фернандеш, Мактоминей (Маунт, 90+3)

Предупреждения: Альварес (90+8) — Мейну (45)