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Мудрик сыграет в менее статусном еврокубке, чем ожидалось - виной стал исход одного матча

Англия
Обновлено

"МЮ" подпортил планы "Челси"

Мудрик сыграет в менее статусном еврокубке, чем ожидалось - виной стал исход одного матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился финальный матч Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Игра проходила на лондонском "Уэмбли" и завершилась в пользу "красных дьяволов" - 2:1.

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Благодаря этой победе "МЮ" напрямую попал в групповой этап Лиги Европы. Лондонский "Челси", занявший шестое место в турнирной таблице АПЛ, начнет свой еврокубковый сезон с 4-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Также из-за этого результата не сыграет в еврокубках "Ньюкасл", финишировавший на 7-й строчке в чемпионате.

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