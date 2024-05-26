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Тен Хаг: Я не удовлетворен, нам надо выступать лучше
Высказался о трофеях и о своей работе
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о прогрессе команды.
"Когда я сюда пришел, здесь был бардак, тогда я сказал, что я здесь ради побед, а также, чтобы выстроить команду, я делаю и то, и другое. Если меня больше не хотят здесь видеть? Я уйду в другое место, чтобы завоевывать трофеи там.
В футболе главное трофеи. Я хочу играть в лучший футбол: динамичный и атакующий. Два трофея за два года это неплохо. Три финала за два года это неплохо. Нужно продолжать работу. Я не удовлетворен, нам надо выступать лучше.
Команда развивается, команда побеждает, но нужен сильный состав, особенно когда играешь в Англии и в еврокубках. Нам нужно больше футболистов, потому что нам сильно не хватает глубины состава", — сказал тен Хаг.
Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" выиграл кубок Англии со счетом 2:1.
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