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Тен Хаг: Я не удовлетворен, нам надо выступать лучше

Англия

Высказался о трофеях и о своей работе

Тен Хаг: Я не удовлетворен, нам надо выступать лучше

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о прогрессе команды.

"Когда я сюда пришел, здесь был бардак, тогда я сказал, что я здесь ради побед, а также, чтобы выстроить команду, я делаю и то, и другое. Если меня больше не хотят здесь видеть? Я уйду в другое место, чтобы завоевывать трофеи там.

В футболе главное трофеи. Я хочу играть в лучший футбол: динамичный и атакующий. Два трофея за два года это неплохо. Три финала за два года это неплохо. Нужно продолжать работу. Я не удовлетворен, нам надо выступать лучше.

Команда развивается, команда побеждает, но нужен сильный состав, особенно когда играешь в Англии и в еврокубках. Нам нужно больше футболистов, потому что нам сильно не хватает глубины состава", — сказал тен Хаг.

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Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" выиграл кубок Англии со счетом 2:1.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
The Independent
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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