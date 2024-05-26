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Сменит ли клуб? Кевин Де Брюйне вызывает интерес у Саудовской профессиональной лиги

Англия

Де Брюйне выступает в составе Манчестер Сити с 2015 года

Сменит ли клуб? Кевин Де Брюйне вызывает интерес у Саудовской профессиональной лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Агент полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне встретился с представителями 10 клубов Саудовской Аравии.

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По информации издания, 32-летний бельгиец не заинтересован в переходе в Саудовскую профессиональную лигу за огромные деньги, однако "Аль-Хилал" давно рассматривает трансфер полузащитника. Отмечается, что бельгиец продлит контракт с "Манчестер Сити".

Напомним, в этом сезоне Де Брюйне провёл 26 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и сделал 18 результативных передач. Контракт Де Брюйне с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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