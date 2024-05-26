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Сватают в Челси. Де Дзерби может возглавить лондонский клуб
Кроме Роберто Де Дзерби на должность главного тренера претендует Киран Маккенна и Рубен Аморим
Getty Images / Global Images Ukraine
Новым тренером "Челси" может стать экс-тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, "Челси" не исключает приглашения Де Дзерби на пост главного тренера. Отмечается, что новый тренер "синих" заключит контракт сроком на три года с возможностью продления ещё на один сезон.
???? Chelsea have not yet ruled out a move for Roberto De Zerbi. [@Matt_Law_DT] pic.twitter.com/kzbDBClYIb— CFC-Blues (@CFCBlues_com) May 24, 2024
Напомним, "Челси" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
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