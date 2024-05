Сватают в Челси. Де Дзерби может возглавить лондонский клуб

Новым тренером "Челси" может стать экс-тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, "Челси" не исключает приглашения Де Дзерби на пост главного тренера. Отмечается, что новый тренер "синих" заключит контракт сроком на три года с возможностью продления ещё на один сезон.

???? Chelsea have not yet ruled out a move for Roberto De Zerbi. [@Matt_Law_DT] pic.twitter.com/kzbDBClYIb