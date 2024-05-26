  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сватают в Челси. Де Дзерби может возглавить лондонский клуб
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сватают в Челси. Де Дзерби может возглавить лондонский клуб

Англия
Обновлено

Кроме Роберто Де Дзерби на должность главного тренера претендует Киран Маккенна и Рубен Аморим

Сватают в Челси. Де Дзерби может возглавить лондонский клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новым тренером "Челси" может стать экс-тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, "Челси" не исключает приглашения Де Дзерби на пост главного тренера. Отмечается, что новый тренер "синих" заключит контракт сроком на три года с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, "Челси" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

По теме
yellow-arrow
Бернли получит от Баварии до 12 миллионов евро компенсации за Компани
yellow-arrow
Покинул его 14 лет назад. Коутиньо хочет вернуться в родной бразильский клуб
yellow-arrow
Сменит ли клуб? Кевин Де Брюйне вызывает интерес у Саудовской профессиональной лиги
Челси (Лондон) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CFCBlues
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
JudgeDredd (Киев)
26.05.2024 в 12:49
Цікавіше було би в МЮ
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
JudgeDredd (Киев)
26.05.2024 в 12:49
Цікавіше було би в МЮ
Ответить
0
0
Gican85 (Киев)
26.05.2024 в 10:41
Мудрик: готов каждый месяц отстегивать часть своей зарплаты тренеру
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости