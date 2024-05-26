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Покинул его 14 лет назад. Коутиньо хочет вернуться в родной бразильский клуб

Англия

У него еще есть два года контракта с "Астон Виллой"

Покинул его 14 лет назад. Коутиньо хочет вернуться в родной бразильский клуб

Фото: The Independent

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Бразильский вингер "Астон Виллы" Фелипе Коутиньо близок к возвращению в "Васко да Гама". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Адмиралы" ведут переговоры с представителями футболиста по его переходу. Игрок тоже хочет вернуться в родной клуб.

Текущий сезон Коутинью провел в аренде в “Аль-Духаиле”. В общей сложности он сыграл в Катаре 21 матч и отметился девятью результативными действиями (6+3).

Контракт Фелипе с "Астон Виллой" рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что Коутиньо перешел из "Васко" в миланский "Интер" в 2008 году за 3,8 млн евро. Затем он провел два сезона в аренде в бразильском клубе. Впоследствии игрок выступал в Европе в составе непосредственно "Интера", а также "Эспаньола", "Ливерпуля", "Барселоны", "Баварии" и "Астон Виллы".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 7,5 млн евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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