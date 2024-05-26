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Бернли получит от Баварии до 12 миллионов евро компенсации за Компани
Мюнхенцы решили потратиться
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бавария" уже подготовила все документы для подписания Винсента Компани на должность главного тренера. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
“Бернли” получит компенсацию за то, что отпустит своего наставника скорее завершение срока контракта. Николо Скира заявил, что сумма составит 10,5 млн евро, Романо настаивает на 12 миллионах.
Компании заключит трехлетний контракт с мюнхенцами. Официально о нем сообщат на следующей неделе.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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