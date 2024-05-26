Ливерпуль нашел потенциальное усиление в Аталанте

Лето все ближе, поэтому новостей на трансферном рынке становится все больше. По информации Николо Скиры, ЛФК может приобрести футболиста, представляющего победителя Лиги Европы.

Речь идет о полузащитнике Эдерсоне. В текущем сезоне бразилец провел 52 игры во всех турнирах (10 результативных действий). Футболист присоединился к "королеве провинциалов" 2 года назад. Тогда клуб из Бергамо заплатил за переход чуть больше 21 миллиона евро.

В первой половине 2022-го полузащитник выступал в "Салернитане". Это была его первая европейская команда.