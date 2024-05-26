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Ливерпуль нашел потенциальное усиление в Аталанте

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Ливерпуль нашел потенциальное усиление в Аталанте

LFC

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Лето все ближе, поэтому новостей на трансферном рынке становится все больше. По информации Николо Скиры, ЛФК может приобрести футболиста, представляющего победителя Лиги Европы.

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Речь идет о полузащитнике Эдерсоне. В текущем сезоне бразилец провел 52 игры во всех турнирах (10 результативных действий). Футболист присоединился к "королеве провинциалов" 2 года назад. Тогда клуб из Бергамо заплатил за переход чуть больше 21 миллиона евро.

В первой половине 2022-го полузащитник выступал в "Салернитане". Это была его первая европейская команда.

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Аталанта (Бергамо) Ливерпуль Эдерсон
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Источник:
Nicolò Schira
Опубликовал: Александр Симченко
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