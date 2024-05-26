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Брентфорд подписал голкипера юношеской сборной США

Англия

Джулиана Айстоуна

Брентфорд подписал голкипера юношеской сборной США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брентфорд" подписал голкипера юношеской сборной США Джулиана Айстоуна. Об этом сообщает журналист Том Богерт.

По имеющейся информации, Джулиан Айстоун выступает за команду университета Дьюка "Блу Дэвилс", но в ближайшее время 18-летний голкипер отправится в Англию, чтобы пройти медосмотр.

Напомним, в марте 2024 года Джулиан Айстоун дебютировал за юношескую сборную США в товарищеском матче против юношеской сборной Англии.

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Источник:
Tom Bogert
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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