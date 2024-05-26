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Брентфорд подписал голкипера юношеской сборной США
Джулиана Айстоуна
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брентфорд" подписал голкипера юношеской сборной США Джулиана Айстоуна. Об этом сообщает журналист Том Богерт.
По имеющейся информации, Джулиан Айстоун выступает за команду университета Дьюка "Блу Дэвилс", но в ближайшее время 18-летний голкипер отправится в Англию, чтобы пройти медосмотр.
Sources: Brentford finalizing a deal to sign highly rated USYNT GK Julian Eyestone.— Tom Bogert (@tombogert) May 25, 2024
Eyestone, 18, came through FC Dallas academy. Starred at Duke University for a season. Now off to England. https://t.co/6L3SnrOz5P pic.twitter.com/uaampJfSJM
Напомним, в марте 2024 года Джулиан Айстоун дебютировал за юношескую сборную США в товарищеском матче против юношеской сборной Англии.
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