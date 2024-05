"Брентфорд" подписал голкипера юношеской сборной США Джулиана Айстоуна. Об этом сообщает журналист Том Богерт.

По имеющейся информации, Джулиан Айстоун выступает за команду университета Дьюка "Блу Дэвилс", но в ближайшее время 18-летний голкипер отправится в Англию, чтобы пройти медосмотр.

