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Гвардиола - о тен Хаге: Он прекрасный человек и необыкновенный тренер
Похвалил нидерландского специалиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил работу Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед".
"Он прекрасный человек и необыкновенный тренер. Победа в Кубке Англии была важна для них, как и для нас, но именно им удалось победить. Касаемо слухов о его увольнение? Они должны принять решение о его будущем здесь и сейчас", — приводит слова Гвардиоли Sky Sports.
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Напомним, вчера "МЮ" обыграли "Сити" в финале кубка Англии со счётом 2:1.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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