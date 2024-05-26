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Гвардиола - о тен Хаге: Он прекрасный человек и необыкновенный тренер

Англия

Похвалил нидерландского специалиста

Гвардиола - о тен Хаге: Он прекрасный человек и необыкновенный тренер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил работу Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед".

"Он прекрасный человек и необыкновенный тренер. Победа в Кубке Англии была важна для них, как и для нас, но именно им удалось победить. Касаемо слухов о его увольнение? Они должны принять решение о его будущем здесь и сейчас", — приводит слова Гвардиоли Sky Sports.

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Напомним, вчера "МЮ" обыграли "Сити" в финале кубка Англии со счётом 2:1.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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