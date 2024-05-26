Кубок Англии. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2. Видео голов и обзор матча

В финале Кубка Англии сошлись 2 "Манчестера". Если "Сити" выиграл АПЛ, то "Юнайтед" провел не слишком успешный сезон, заняв 8-е место. Это означало, что выйти в еврокубки можно будет только в случае победы в Кубке Англии.

Команда Пепа Гвардиолы традиционно много владела мячом, старалась не рисковать. А их соперник сумел провести 2 великолепные атаки, которые завершились голами Гарначо и Мейну. Во втором тайме "Сити" открылся, имел хорошие моменты, но забить сумел лишь однажды. Это означает, что Кубок Англии забирает "Манчестер Юнайтед".

Кубок Англии, финал

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Доку (87) - Гарначо (30), Мейну (39)