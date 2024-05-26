Вместо 15 млн получит менее 10. Де Дзерби отказался от полной компенсации за увольнение из Брайтона

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби получит менее 10 миллионов евро компенсации за свое увольнение из "Брайтона". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В контракте была прописана сумма в 15 млн. евро, но стороны во время переговоров договорились о ее уменьшении.

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Де Дзерби возглавлял "Брайтон" с сентября 2022 года. В прошлом сезоне "чайки" под его руководством заняли шестое место в АПЛ, в текущем финишировали на 11 строчке.

Контракт итальянца был рассчитан до 2026 года.