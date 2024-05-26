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Вместо 15 млн получит менее 10. Де Дзерби отказался от полной компенсации за увольнение из Брайтона

Англия
Обновлено

Однако все равно значительная сумма

Вместо 15 млн получит менее 10. Де Дзерби отказался от полной компенсации за увольнение из Брайтона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби получит менее 10 миллионов евро компенсации за свое увольнение из "Брайтона". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В контракте была прописана сумма в 15 млн. евро, но стороны во время переговоров договорились о ее уменьшении.

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Де Дзерби возглавлял "Брайтон" с сентября 2022 года. В прошлом сезоне "чайки" под его руководством заняли шестое место в АПЛ, в текущем финишировали на 11 строчке.

Контракт итальянца был рассчитан до 2026 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Gican85 (Киев)
26.05.2024 в 18:30
Вот так новост, писали же, что он сам ушел???
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
26.05.2024 в 18:30
Вот так новост, писали же, что он сам ушел???
Ответить
0
0

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