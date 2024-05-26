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Вместо 15 млн получит менее 10. Де Дзерби отказался от полной компенсации за увольнение из Брайтона
Однако все равно значительная сумма
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский специалист Роберто Де Дзерби получит менее 10 миллионов евро компенсации за свое увольнение из "Брайтона". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
В контракте была прописана сумма в 15 млн. евро, но стороны во время переговоров договорились о ее уменьшении.
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Де Дзерби возглавлял "Брайтон" с сентября 2022 года. В прошлом сезоне "чайки" под его руководством заняли шестое место в АПЛ, в текущем финишировали на 11 строчке.
Контракт итальянца был рассчитан до 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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Gican85 (Киев)
26.05.2024 в 18:30
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