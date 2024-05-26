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Вместо 15 млн теперь 10. Следующий клуб Де Дзерби должен выплатить компенсацию Брайтону
Контракт еще действует два года
Getty Images / Global Images Ukraine
Следующий клуб Роберто Де Дзерби должен будет выплатить "Брайтону" компенсацию. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
В контракте была предусмотрена сумма на этот случай в размере 15 миллионов евро. Правда, в ходе переговоров стороны договорились о ее уменьшении до 10 млн. долларов.
Де Дзерби возглавлял "Брайтон" с сентября 2022 года. В прошлом сезоне "чайки" под его руководством заняли шестое место в АПЛ, в текущем финишировали на 11 строчке.
Контракт итальянца был рассчитан до 2026 года.
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