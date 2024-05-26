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Вместо 15 млн теперь 10. Следующий клуб Де Дзерби должен выплатить компенсацию Брайтону

Англия

Контракт еще действует два года

Вместо 15 млн теперь 10. Следующий клуб Де Дзерби должен выплатить компенсацию Брайтону

Getty Images / Global Images Ukraine

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Следующий клуб Роберто Де Дзерби должен будет выплатить "Брайтону" компенсацию. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В контракте была предусмотрена сумма на этот случай в размере 15 миллионов евро. Правда, в ходе переговоров стороны договорились о ее уменьшении до 10 млн. долларов.

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Де Дзерби возглавлял "Брайтон" с сентября 2022 года. В прошлом сезоне "чайки" под его руководством заняли шестое место в АПЛ, в текущем финишировали на 11 строчке.

Контракт итальянца был рассчитан до 2026 года.

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Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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