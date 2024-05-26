Саутгемптон выигрывает плей-офф Чемпионшипа и становится последней командой, которая выходит в АПЛ

Команда Рассела Мартина одержала победу в важнейшем матче сезона и возвращается в АПЛ через плей-офф Чемпионшипа, обыграв в финальном матче непростой "Лидс", который тренирует Даниэль Фарке.

Все в матче решил один гол от Адама Армстронга еще в первом тайме. На него "павлины" не смогли найти ответа. Достаточно прозаический выход в АПЛ от "святых". Напомним, что ранее через Чемпионшип в АПЛ пробились "Лестер" и "Ипсвич". Теперь к ним присоединяется "Саутгемптон".

Эти три команды заменят в АПЛ "Шеффилд Юнайтед", "Бернли" и "Лутон", которые в прошлом сезоне вместе вышли в высший дивизион, но удержаться там не смогли.

Чемпионшип, плей-офф, финал

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Лидс Юнайтед" — "Саутгемптон" 0:1

Гол: Армстронг (24)

"Лидс Юнайтед": Мелье — Грей, Родон, Ампаду, Фирпо (Джозеф, 83) — Груев, Камара (Робертс, 73) — Ньйонто (Джеймс, 66), Рюттер, Саммервиль (Энтони, 74) — Пиру

"Саутгемптон": Маккарти — Уокер-Питерс, Харвуд-Беллис, Беднарек, Стивенс — Смоллбоун, Даунс, Арибо — Брукс (Эдози, 35 / Мэннинг, 79), Армрстронг, Фрейзер (Адамс, 70)

Предупреждения: Саммервиль (43), Ампаду (90+12) — Беднарек (39) Фрейзер (45), Харвуд-Беллис (51), Адамс (79), Даунс (85), Арибо (90+12)