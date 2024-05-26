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Бисиклета Гарначо в ворота Эвертона признана лучшим голом АПЛ 2023/2024
Мало кто мог составить конкуренцию такой красоте
Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ определила лучший гол сезона 2023/2024 гг. Им стал точный удар вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо в ворота "Эвертона".
Команды встречались в матче 13-го тура чемпионата Англии в ноябре прошлого года. Счет в этом поединке был открыт на третьей минуте. Тогда Далот подал в штрафную, а Гарначо ударом в падении из-за себя поразил ворота Пикфорда.
On. Repeat. ???? pic.twitter.com/RstmoFdkRu— Premier League (@premierleague) May 26, 2024
Всего в этом сезоне Гарначо отличился семью голами в АПЛ. Также он записал в свой актив четыре ассиста. Аргентинец провел 36 матчей в чемпионате.
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