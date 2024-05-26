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Бисиклета Гарначо в ворота Эвертона признана лучшим голом АПЛ 2023/2024

Англия

Мало кто мог составить конкуренцию такой красоте

Бисиклета Гарначо в ворота Эвертона признана лучшим голом АПЛ 2023/2024

Getty Images/Global Images Ukraine

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АПЛ определила лучший гол сезона 2023/2024 гг. Им стал точный удар вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо в ворота "Эвертона".

Команды встречались в матче 13-го тура чемпионата Англии в ноябре прошлого года. Счет в этом поединке был открыт на третьей минуте. Тогда Далот подал в штрафную, а Гарначо ударом в падении из-за себя поразил ворота Пикфорда.

Всего в этом сезоне Гарначо отличился семью голами в АПЛ. Также он записал в свой актив четыре ассиста. Аргентинец провел 36 матчей в чемпионате.

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Источник:
EPL Twitter
Опубликовал: Максим Кучер
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