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Украинец Тутеров забил гол Тоттенхэму U21

Англия

Но от поражения это не спасло

Украинец Тутеров забил гол Тоттенхэму U21

Фото: safc.com

Новина українською

Украинский нападающий "Сандерленда" U21 Тимур Тутеров забил в ворота "Тоттенхэма" U21. Это был финальный матч плей-офф Премьер-лиги 2. Команда украинца уступила со счетом 1:3.

В этом сезоне 18-летний Тутеров забил 3 гола и отдал 1 ассист в 12-ти матчах за "Сандерленд" U-21.

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Сандерленд Тимур Тутеров
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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