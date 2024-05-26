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Украинец Тутеров забил гол Тоттенхэму U21
Но от поражения это не спасло
Фото: safc.com
Украинский нападающий "Сандерленда" U21 Тимур Тутеров забил в ворота "Тоттенхэма" U21. Это был финальный матч плей-офф Премьер-лиги 2. Команда украинца уступила со счетом 1:3.
May 26, 2024
В этом сезоне 18-летний Тутеров забил 3 гола и отдал 1 ассист в 12-ти матчах за "Сандерленд" U-21.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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