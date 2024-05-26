Украинец Тутеров забил гол Тоттенхэму U21

Украинский нападающий "Сандерленда" U21 Тимур Тутеров забил в ворота "Тоттенхэма" U21. Это был финальный матч плей-офф Премьер-лиги 2. Команда украинца уступила со счетом 1:3.

В этом сезоне 18-летний Тутеров забил 3 гола и отдал 1 ассист в 12-ти матчах за "Сандерленд" U-21.