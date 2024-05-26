Гвардиола собирается покинуть Манчестер Сити в следующем году

По информации издания Daily Mail, главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола намерен покинуть команду следующим летом. Контракт менеджера с клубом истечет после завершения следующего сезона.

Руководство "Манчестер Сити", по понятным причинам, не хочет чтобы тренер покидал клуб. Гвардиола принес «горожанам» 15 трофеев, в том числе шесть чемпионских титулов в последних семи сезонах.

Боссы "Манчестер Сити" начали рассматривать варианты на замену нынешнему коучу. Среди кандидатур - Мичел, Юлиан Нагельсманн, Хаби Алонсо. Самому Гвардиоле нравится работа Роберто Де Дзерби.