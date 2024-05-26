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Гвардиола собирается покинуть Манчестер Сити в следующем году

Англия
Обновлено

Но клуб хочет другого

Гвардиола собирается покинуть Манчестер Сити в следующем году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации издания Daily Mail, главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола намерен покинуть команду следующим летом. Контракт менеджера с клубом истечет после завершения следующего сезона.

Руководство "Манчестер Сити", по понятным причинам, не хочет чтобы тренер покидал клуб. Гвардиола принес «горожанам» 15 трофеев, в том числе шесть чемпионских титулов в последних семи сезонах.

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Боссы "Манчестер Сити" начали рассматривать варианты на замену нынешнему коучу. Среди кандидатур - Мичел, Юлиан Нагельсманн, Хаби Алонсо. Самому Гвардиоле нравится работа Роберто Де Дзерби.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
dailymail.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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