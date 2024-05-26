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МЮ общался с представителями двух тренеров с АПЛ
Красные дьяволы рассматривают кандидатуры на потенциальную вакансию
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" сомневается в продолжении сотрудничества с Эриком тен Хагом. Хотя нидерландский специалист принес в коллекцию Кубок Англии благодаря победе в дерби, этот трофей не перекрывает слабое выступление в АПЛ.
Манкунианцы уже контактировали с окружением Маурисио Почеттино, который остался без работы. Также сообщается, что разговаривали с представителями Томаса Франка – тренера "Брентфорда".
В клубе изучают возможные варианты замены тен Хага, если окончательное решение по его будущему будет не в пользу экс=наставника "Аякса". Ранее МЮ связывались с представителями Томаса Тухеля.
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