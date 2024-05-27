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Де Дзерби или Мареска. Челси сузил круг претендентов на пост тренера до двух кандидатур

Англия

Выбор будет делаться между двумя итальянцами

Де Дзерби или Мареска. Челси сузил круг претендентов на пост тренера до двух кандидатур

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководство лондонского "Челси" колеблется между двумя кандидатурами на вакантную должность главного тренера, рассказывает The Independent.

Две фракции в управлении "Челси" отдают предпочтение разным кандидатурам. Спортивный департамент видит тренером Энцо Мареску, который выиграл с "Лестером" Чемпионшип, но влиятельный совладелец "синих" Бегдад Эгбали поражен личностью Роберто Де Дзерби, и хочет назначить именно его.

Тренер "Ипсвича" Киран Маккенна тоже вызывает восторг в "Челси", однако в клубе еще не уверены, что молодой специалист готов сделать такой резкий шаг в своей карьере. Также в "Челси" считают, что структура управления спортивными процессами в клубе еще не полностью выстроена, и в таких условиях Мареске будет легче работать чем Маккенне.

Де Дзерби считается более въедливым, конфликтным персонажем, и это одна из причин, почему "Брайтон" с готовностью пошел на расставание с ним. Но в "Челси" восхищаются тем, какой футбол итальянец смог построить в своей бывшей команде.

Тренер "Брентфорда" Томас Франк выпал из круга основных претендентов, оставив впереди двух итальянцев.

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Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик Томас Франк Киран Маккенна
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Источник:
The Independent
Опубликовал: Александр Сапожников
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