Де Дзерби или Мареска. Челси сузил круг претендентов на пост тренера до двух кандидатур

Руководство лондонского "Челси" колеблется между двумя кандидатурами на вакантную должность главного тренера, рассказывает The Independent.

Две фракции в управлении "Челси" отдают предпочтение разным кандидатурам. Спортивный департамент видит тренером Энцо Мареску, который выиграл с "Лестером" Чемпионшип, но влиятельный совладелец "синих" Бегдад Эгбали поражен личностью Роберто Де Дзерби, и хочет назначить именно его.

Тренер "Ипсвича" Киран Маккенна тоже вызывает восторг в "Челси", однако в клубе еще не уверены, что молодой специалист готов сделать такой резкий шаг в своей карьере. Также в "Челси" считают, что структура управления спортивными процессами в клубе еще не полностью выстроена, и в таких условиях Мареске будет легче работать чем Маккенне.

Де Дзерби считается более въедливым, конфликтным персонажем, и это одна из причин, почему "Брайтон" с готовностью пошел на расставание с ним. Но в "Челси" восхищаются тем, какой футбол итальянец смог построить в своей бывшей команде.

Тренер "Брентфорда" Томас Франк выпал из круга основных претендентов, оставив впереди двух итальянцев.