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Бернли составил шорт-лист тренеров, которые могут заменить Венсана Компани

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Бернли составил шорт-лист тренеров, которые могут заменить Венсана Компани

Getty Images/Global Images Ukraine

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В связи с неизбежным переходом Компани в мюнхенскую "Баварию", председатель правления "Бернли" Алан Пейс решительно настроен найти ему замену. Руководство английского клуба рассматривает варианты между Стивом Купером и Фрэнком Лэмпардом.

Такой клуб, как "Бернли", не имеет никакого намерения оставаться в Чемпионшипе дольше, чем нужно, и для того, чтобы дать себе лучшие шансы на проходной визит, бывший менеджер "Ноттингем Форест" Купер может быть их лучшей ставкой. Валлиец имеет успешный опыт управления командой на уровне второго дивизиона, а также успешный выход с "лесниками" в Премьер-лигу в сезоне 2021/22. опытный победитель на уровне второго эшелона, который возглавил "Форест", находившийся у подножия Чемпионшипа, когда он пришел на должность в сентябре 2021 года. Что касается фигурирования в этом списке Фрэнка Лэмпарда, то в первую очередь играет в его пользу узнаваемость, что привлекает американских владельцев "Бернли". Впрочем, он имеет неприятные результаты в последних своих двух клубах - в "Эвертоне" и "Челси". Лэмпард все же имеет и более приятные воспоминания на тренерском мостике - лучший и самый яркий период англичанина пришелся на "Дерби Каунти" в Чемипоншипе.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше АПЛ, "Бернли" занял 19-е место в турнирной таблице и после годичного перерыва возвращается в Чемпионшип.

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Венсан Компани Бернли Фрэнк Лампард Стив Купер
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Источник:
Football League World
Опубликовал: Александр Гресь
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