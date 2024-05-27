  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фулхэм сделал первое предложение по приобретению вингера Штутгарта
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фулхэм сделал первое предложение по приобретению вингера Штутгарта

Англия

Об этом сообщает Caught Offside

Фулхэм сделал первое предложение по приобретению вингера Штутгарта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Швабы" провели прекрасный сезон в Бундеслиге, заняв второе место в турнирной таблице. Это позволило "Штутгарту" обеспечить себе выступления в Лиге чемпионов в следующей компании. Некоторые игроки немецкого клуба достаточно громко заявили о себе в Бундеслиге, что не осталось незамеченным среди других команд Европы.

"Фулхэм" предложил 8 млн евро за трансфер вингера "Штутгарта" Силаса Мвумпа. "Швабы" хотели бы получить за Силаса около 15-16 млн евро. Сейчас продолжаются переговоры между двумя клубами по заключению сделки. В общем, немецкий клуб готов отпустить 25-летнего игрока этим летом и уже ведутся поиски возможной замены.

Добавим, что Силас Мвумпа провел в этом сезоне 30 матчей, где отметился 7 голами и 5 передачами.

По теме
yellow-arrow
Бернли составил шорт-лист тренеров, которые могут заменить Венсана Компани
yellow-arrow
Де Дзерби или Мареска. Челси сузил круг претендентов на пост тренера до двух кандидатур
yellow-arrow
МЮ общался с представителями двух тренеров с АПЛ
Фулхэм (Лондон) Штутгарт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости