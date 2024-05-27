Фулхэм сделал первое предложение по приобретению вингера Штутгарта

"Швабы" провели прекрасный сезон в Бундеслиге, заняв второе место в турнирной таблице. Это позволило "Штутгарту" обеспечить себе выступления в Лиге чемпионов в следующей компании. Некоторые игроки немецкого клуба достаточно громко заявили о себе в Бундеслиге, что не осталось незамеченным среди других команд Европы.

"Фулхэм" предложил 8 млн евро за трансфер вингера "Штутгарта" Силаса Мвумпа. "Швабы" хотели бы получить за Силаса около 15-16 млн евро. Сейчас продолжаются переговоры между двумя клубами по заключению сделки. В общем, немецкий клуб готов отпустить 25-летнего игрока этим летом и уже ведутся поиски возможной замены.

Добавим, что Силас Мвумпа провел в этом сезоне 30 матчей, где отметился 7 голами и 5 передачами.