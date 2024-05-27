Гвардиола: Сити провёл выдающийся сезон. Оформлять треблы или золотые дубли - это не рутина

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил успехи своих подопечных в ушедшем сезоне.

"Мы провели выдающийся сезон. Если вы считаете, что оформлять треблы или золотые дубли - это рутина, то вы ошибаетесь. Сезон был выдающимся до самого конца. Не о чем сожалеть. Игроки отыграли потрясающе", - передаёт слова испанца City Report.