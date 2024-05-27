Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Сити провёл выдающийся сезон. Оформлять треблы или золотые дубли - это не рутина
Пеп встал на защиту своей команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил успехи своих подопечных в ушедшем сезоне.
"Мы провели выдающийся сезон. Если вы считаете, что оформлять треблы или золотые дубли - это рутина, то вы ошибаетесь. Сезон был выдающимся до самого конца. Не о чем сожалеть. Игроки отыграли потрясающе", - передаёт слова испанца City Report.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола не собирается продлевать контракт с "горожанами". Срок соглашения рассчитан до лета 2025 года.
Pep Guardiola: “The season was extraordinary. If you believe that the routine is win trebles or doubles, you are mistaken. The season has been extraordinary until the end. Nothing to regret; the players have been awesome.” pic.twitter.com/zLvox9bPqh— City Report (@cityreport_) May 25, 2024
Популярное сейчас
- Сенсационный новый тренер и трансферы Полесья, Довбик - лучший бомбардир Ла Лиги, соперники Динамо в квалификации ЛЧ. Главные новости за 26 мая
- Довбик набрал 48 очков в гонке за Золотую бутсу. Только 4 футболиста опередили украинца
- В Лигу конференций пробилась нидерландская команда, которая с 1966 года сыграла только 2 встречи в турнирах УЕФА
- Гвардиола собирается покинуть Манчестер Сити в следующем году
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО