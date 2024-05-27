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Гвардиола: Сити провёл выдающийся сезон. Оформлять треблы или золотые дубли - это не рутина

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Пеп встал на защиту своей команды

Гвардиола: Сити провёл выдающийся сезон. Оформлять треблы или золотые дубли - это не рутина

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил успехи своих подопечных в ушедшем сезоне.

"Мы провели выдающийся сезон. Если вы считаете, что оформлять треблы или золотые дубли - это рутина, то вы ошибаетесь. Сезон был выдающимся до самого конца. Не о чем сожалеть. Игроки отыграли потрясающе", - передаёт слова испанца City Report.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола не собирается продлевать контракт с "горожанами". Срок соглашения рассчитан до лета 2025 года.

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Источник:
City Report
Опубликовал: Александр Бураков
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