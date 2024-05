Гвардиола: Сити провёл выдающийся сезон. Оформлять треблы или золотые дубли - это не рутина

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил успехи своих подопечных в ушедшем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола не собирается продлевать контракт с "горожанами". Срок соглашения рассчитан до лета 2025 года.

Pep Guardiola: “The season was extraordinary. If you believe that the routine is win trebles or doubles, you are mistaken. The season has been extraordinary until the end. Nothing to regret; the players have been awesome.” pic.twitter.com/zLvox9bPqh