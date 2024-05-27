Нуньес: Я хотел, чтобы Клопп ушёл победителем. Это наша вина, игроков

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес прокомментировал уход Юргена Клоппа с должности главного тренера команды.

"Мы все были немного шокированы уходом Клоппа, никто этого не ожидал. Жалко, что он уходит. Лично мне бы хотелось, чтобы он ушёл с размахом, победителем, но этого не произошло.

Нужно признать, что это наша вина, игроков. Я желаю ему всего наилучшего в мире", - приводит слова Нуньеса This is Anfield.