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Нуньес: Я хотел, чтобы Клопп ушёл победителем. Это наша вина, игроков
Добрые слова в адрес бывшего наставника
Be Soccer
Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес прокомментировал уход Юргена Клоппа с должности главного тренера команды.
"Мы все были немного шокированы уходом Клоппа, никто этого не ожидал. Жалко, что он уходит. Лично мне бы хотелось, чтобы он ушёл с размахом, победителем, но этого не произошло.
Нужно признать, что это наша вина, игроков. Я желаю ему всего наилучшего в мире", - приводит слова Нуньеса This is Anfield.
Напомним, в сезоне-2023/2024 Дарвин отличился 18 забитыми голами и 13 результативными передачами в 54 матчах во всех турнирах. Контракт 24-летнего уругвайца с клубом рассчитан до лета 2028 года.
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