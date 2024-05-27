Тоттенхэм проявляет интерес к нападающему Лейпцига

Форвард "шпор" Ришарлисон немного улучшил свою игру в прошлом сезоне, но в Анге Постекоглу остается ощущение, что он не сможет вывести клуб на новый уровень. Кроме того, слухи о переезде в Саудовскую Аравию лишь усиливают предположения о том, что "Тоттенхэм" готов потратить большие деньги на замену.

Лондонский клуб проявляет интерес к форварду "РБ Лейциг" Лоису Опенду. Руководство клуба понимает, что трансфер игрока обойдется недешево: есть предположение, что он может стоить до 75 млн фунтов стерлингов, поскольку его также связывают с такими клубами, как "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Постекоглу сделал подписание нового результативного форварда одним из своих главных приоритетов этим летом после того, как увидел, что его команда упустила несколько возможностей в матчах, которые вполне могли стоить им места в первой четверке.

Добавим, что Лоис Опенда в этом сезоне провел 45 матчей, где отметился 28 голами и 7 передачами.