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Наставник Лестера является главным претендентом на должность тренера Челси
Уже начались переговоры
Фото: mancity.com
Энцо Мареска, наставник "Лестер Сити", близок к тому, чтобы стать новым тренером "Челси" после ухода Маурисио Почеттино.
По информации издания Тelegraph, руководство "синих" уже начало переговоры со специалистом. Но англичанам придется заплатить "Лестеру" около 10 миллионов фунтов стерлингов компенсации за Мареску, но он сейчас является главным кандидатом на должность главного тренера "Челси".
Напомним, что у специалиста контракт с "Лестер Сити" рассчитан до июня 2026 года. "Лисы" под руководством Энцо в турнирной таблице Чемпионшипа 2023/2024 заняли первое место, имея 97 очков.
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