Челси Михаила Мудрика может не сыграть в Лиге конференций

"Манчестер Юнайтед" одержал победу в финале Кубка Англии и лишил "Челси" места в Лиге Европы, несмотря на то, что "синие" финишировали на шестой позиции турнирной таблицы Премьер-Лиги.

Журналист The Telegraph Мэтт Лоу заявил, что "Челси" может отказаться от участия в Лиге конференций из-за жестких правил финансового фэйр-плей УЕФА, по сравнению с АПЛ.

"Синие" рискуют нарушить правила и получить дисквалификацию, если будут играть в ЛК. Поэтому клуб может просто отказаться от участия в турнире.