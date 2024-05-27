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Челси Михаила Мудрика может не сыграть в Лиге конференций

Англия
Обновлено

Клуб может нарушить правила финансового фэйр-плей

Челси Михаила Мудрика может не сыграть в Лиге конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" одержал победу в финале Кубка Англии и лишил "Челси" места в Лиге Европы, несмотря на то, что "синие" финишировали на шестой позиции турнирной таблицы Премьер-Лиги.

Журналист The Telegraph Мэтт Лоу заявил, что "Челси" может отказаться от участия в Лиге конференций из-за жестких правил финансового фэйр-плей УЕФА, по сравнению с АПЛ.

"Синие" рискуют нарушить правила и получить дисквалификацию, если будут играть в ЛК. Поэтому клуб может просто отказаться от участия в турнире.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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