  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Астон Вилла продлила контракт со своим тренером
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Астон Вилла продлила контракт со своим тренером

Англия

Я очень рад возглавить этот клуб (с)

Официально: Астон Вилла продлила контракт со своим тренером

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" продлила сотрудничество со своим тренером Унаи Эмери.

Специалист подписал с клубом пятилетний контракт до июня 2029 года.

"Я очень рад возглавить этот клуб. В "Астон Вилле" отличная химия. И поддержка болельщиков также влияет на то, чтобы чувствовать себя как дома", - сказал Эмери.

Унаи возглавил английский клуб в ноябре 2022 года. В сезоне 2023/2024 Премьер-Лиги "Астон Вилла" финишировала на четвертой позиции, обеспечив себе место в Лиге чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Тренер Испвича отказал Манчестер Юнайтед возглавить их команду
yellow-arrow
Челси Михаила Мудрика может не сыграть в Лиге конференций
yellow-arrow
Двое прибавили в стоимости, один - потерял: Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ
Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
avfc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости