Официально: Астон Вилла продлила контракт со своим тренером

"Астон Вилла" продлила сотрудничество со своим тренером Унаи Эмери.

Специалист подписал с клубом пятилетний контракт до июня 2029 года.

"Я очень рад возглавить этот клуб. В "Астон Вилле" отличная химия. И поддержка болельщиков также влияет на то, чтобы чувствовать себя как дома", - сказал Эмери.

Unai Emery: "We are really excited to continue this journey with no limits to our dreams." ✨



2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ pic.twitter.com/EF4ojRjSk3 — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2024

Унаи возглавил английский клуб в ноябре 2022 года. В сезоне 2023/2024 Премьер-Лиги "Астон Вилла" финишировала на четвертой позиции, обеспечив себе место в Лиге чемпионов.