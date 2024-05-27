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Официально: Астон Вилла продлила контракт со своим тренером
Я очень рад возглавить этот клуб (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
"Астон Вилла" продлила сотрудничество со своим тренером Унаи Эмери.
Специалист подписал с клубом пятилетний контракт до июня 2029 года.
"Я очень рад возглавить этот клуб. В "Астон Вилле" отличная химия. И поддержка болельщиков также влияет на то, чтобы чувствовать себя как дома", - сказал Эмери.
Unai Emery: "We are really excited to continue this journey with no limits to our dreams." ✨— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2024
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Унаи возглавил английский клуб в ноябре 2022 года. В сезоне 2023/2024 Премьер-Лиги "Астон Вилла" финишировала на четвертой позиции, обеспечив себе место в Лиге чемпионов.
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