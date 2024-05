Официально: Астон Вилла продлила контракт со своим тренером

"Астон Вилла" продлила сотрудничество со своим тренером Унаи Эмери.

Специалист подписал с клубом пятилетний контракт до июня 2029 года.

Unai Emery: "We are really excited to continue this journey with no limits to our dreams." ✨



2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ pic.twitter.com/EF4ojRjSk3