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Тренер Испвича отказал Манчестер Юнайтед возглавить их команду
Руководство Испвича стремится оставить главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
Киран Маккена, вероятно, останется в "Ипсвич Таун", ведь ведет переговоры о новом контракте с клубом.
По информации издания The Telegraph, несмотря на то, что Маккена получил предложения от "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Брайтона", он отдаст предпочтение "Ипсвичу". Руководство клуба ведет активные переговоры со специалистом, они стремятся подписать с Кираном долгосрочный договор.
Напомним, что "Ипсвич" занял второе место в сезоне 2023/2024 Чемпиошипа и вышел в АПЛ. Контракт Маккена с командой действует до лета 2025 года.
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