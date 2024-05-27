Тренер Испвича отказал Манчестер Юнайтед возглавить их команду

Киран Маккена, вероятно, останется в "Ипсвич Таун", ведь ведет переговоры о новом контракте с клубом.

По информации издания The Telegraph, несмотря на то, что Маккена получил предложения от "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Брайтона", он отдаст предпочтение "Ипсвичу". Руководство клуба ведет активные переговоры со специалистом, они стремятся подписать с Кираном долгосрочный договор.

Напомним, что "Ипсвич" занял второе место в сезоне 2023/2024 Чемпиошипа и вышел в АПЛ. Контракт Маккена с командой действует до лета 2025 года.