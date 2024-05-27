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Арсенал планирует продать своего хавбека за 35 миллионов евро

Англия

Фабиу Виейра может летом покинуть свою команду

Арсенал планирует продать своего хавбека за 35 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" больше не полагается на португальского полузащитника Фабиу Виейру.

По словам Фабрицио Романо, лондонский клуб намерен продать своего игрока, но "канониры" будут рассматривать предложения лишь от 35 миллионов евро.

Фабиу в сезоне 2023/2024 Премьер-Лиги провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Арсенал (Лондон) Фабиу Виейра
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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