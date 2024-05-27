Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал планирует продать своего хавбека за 35 миллионов евро
Фабиу Виейра может летом покинуть свою команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" больше не полагается на португальского полузащитника Фабиу Виейру.
По словам Фабрицио Романо, лондонский клуб намерен продать своего игрока, но "канониры" будут рассматривать предложения лишь от 35 миллионов евро.
Фабиу в сезоне 2023/2024 Премьер-Лиги провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Алиев поставил под сомнение патриотизм Шевченко: Где ты был первые четыре месяца войны?
- Довбику не помог даже Пичичи. SofaScore опубликовал сборную сезона Ла Лиги
- Сезон для Лунина ещё не закончен? Анчелотти дал предупреждение Куртуа перед финалом ЛЧ
- Кубок Англии. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2. Эстетика прагматизма
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн