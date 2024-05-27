Арсенал планирует продать своего хавбека за 35 миллионов евро

"Арсенал" больше не полагается на португальского полузащитника Фабиу Виейру.

По словам Фабрицио Романо, лондонский клуб намерен продать своего игрока, но "канониры" будут рассматривать предложения лишь от 35 миллионов евро.

Фабиу в сезоне 2023/2024 Премьер-Лиги провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.