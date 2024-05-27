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Форвард Манчестер Юнайтед, выступающий за клуб с 2015 года, объявил об уходе из команды
Пришло время перевернуть страницу в моей карьере (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль объявил о том, что этим летом покидает клуб на правах свободного агента.
"Дорогие болельщики "Манчестер Юнайтед", я пишу вам сегодня, чтобы попрощаться. После девяти невероятных лет в клубе пришло время перевернуть страницу в моей карьере", - сказал игрок.
Антони присоединился к "МЮ" в 2015 году из "Монако". С этого момента за английский клуб во всех турнирах нападающий сыграл 317 матчей, забил 90 голов и отдал 47 ассистов.
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