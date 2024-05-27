"Мое время в клубе медленно подходит к концу". Хавбек Арсенала рассказал о своем будущем в команде

Полузащитник "Арсенала" Альберт Самби Локонга, который на данный момент выступает на правах аренды за "Лутон Таун", высказался о своем будущем в клубе.

"Мое время в "Арсенале" медленно подходит к концу, я так думаю. У меня был разговор с руководством клубом, и было сказано, что лучшим решением для меня будет уйти".