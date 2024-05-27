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"Мое время в клубе медленно подходит к концу". Хавбек Арсенала рассказал о своем будущем в команде

Англия
Обновлено

Игрок рассказал о разговоре со своим руководством

"Мое время в клубе медленно подходит к концу". Хавбек Арсенала рассказал о своем будущем в команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Альберт Самби Локонга, который на данный момент выступает на правах аренды за "Лутон Таун", высказался о своем будущем в клубе.

"Мое время в "Арсенале" медленно подходит к концу, я так думаю. У меня был разговор с руководством клубом, и было сказано, что лучшим решением для меня будет уйти".

Альберт Самби Локонга в сезоне АПЛ 2023/24 сыграл 17 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Арсенал (Лондон) Альберт Самби Локонга
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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