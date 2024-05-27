Голкипер Бернли заинтересовал два клуба Премьер-лиги

Несмотря на вылет "Бернли" из АПЛ, голкипер Джеймс Траффорд сумел заинтересовать некоторые клубы Премьер-лиги.

Как сообщает Football Insider, 21-летний англичанин привлек внимание "Ливерпуля" и "Ньюкасла". Обе команды рассматривают вратаря как резервного, но руководство "Бернли" не готовы попрощаться со своим футболистом.

Траффорд в сезоне 2023/2024 провел 28 поединков, в которых пропустил 62 мяча; 2 матча сыграл на ноль.