  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Голкипер Бернли заинтересовал два клуба Премьер-лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Бернли заинтересовал два клуба Премьер-лиги

Англия

Но как резервный вратарь

Голкипер Бернли заинтересовал два клуба Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на вылет "Бернли" из АПЛ, голкипер Джеймс Траффорд сумел заинтересовать некоторые клубы Премьер-лиги.

Как сообщает Football Insider, 21-летний англичанин привлек внимание "Ливерпуля" и "Ньюкасла". Обе команды рассматривают вратаря как резервного, но руководство "Бернли" не готовы попрощаться со своим футболистом.

Траффорд в сезоне 2023/2024 провел 28 поединков, в которых пропустил 62 мяча; 2 матча сыграл на ноль.

Читайте также33 футболиста. Сборная Англии обнародовала предварительный состав на Евро-2024
По теме
yellow-arrow
"Мое время в клубе медленно подходит к концу". Хавбек Арсенала рассказал о своем будущем в команде
yellow-arrow
Форвард Манчестер Юнайтед, выступающий за клуб с 2015 года, объявил об уходе из команды
yellow-arrow
Астон Вилла не планирует оставлять защитника Барселоны в составе своей команды
Ливерпуль Ньюкасл Бернли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости