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Голкипер Бернли заинтересовал два клуба Премьер-лиги
Но как резервный вратарь
Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на вылет "Бернли" из АПЛ, голкипер Джеймс Траффорд сумел заинтересовать некоторые клубы Премьер-лиги.
Как сообщает Football Insider, 21-летний англичанин привлек внимание "Ливерпуля" и "Ньюкасла". Обе команды рассматривают вратаря как резервного, но руководство "Бернли" не готовы попрощаться со своим футболистом.
Траффорд в сезоне 2023/2024 провел 28 поединков, в которых пропустил 62 мяча; 2 матча сыграл на ноль.
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Источник:Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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