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Антони Марсиаль попрощался с болельщиками МЮ, он покидает команду

Англия
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Слова француза

Антони Марсиаль попрощался с болельщиками МЮ, он покидает команду

Martial

Новина українською

Французский форвард "красных дьяволов", Антони Марсиаль, попрощался с болельщиками, написав сообщение:

"Уважаемые болельщики "Манчестер Юнайтед", я с большим волнением пишу вам сегодня, чтобы попрощаться. После девяти невероятных лет в клубе настало время для меня перевернуть новую страницу в моей карьере".

Напомним, что в 2015 году он перешел из "Монако" за 60 млн евро, на него возлагали большие надежды, но он так сполна их и не оправдал. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей и забил один гол.

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Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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