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Антони Марсиаль попрощался с болельщиками МЮ, он покидает команду
Слова француза
Martial
Французский форвард "красных дьяволов", Антони Марсиаль, попрощался с болельщиками, написав сообщение:
"Уважаемые болельщики "Манчестер Юнайтед", я с большим волнением пишу вам сегодня, чтобы попрощаться. После девяти невероятных лет в клубе настало время для меня перевернуть новую страницу в моей карьере".
Напомним, что в 2015 году он перешел из "Монако" за 60 млн евро, на него возлагали большие надежды, но он так сполна их и не оправдал. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей и забил один гол.
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