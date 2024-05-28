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Челси хочет подписать Тосина Адарабио как свободного агента
Летом у футболиста заканчивается контракт с Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine
Sky Sports сообщает, что летом 2024 года у центрбека "Фулхэма" Тосина Адарабио завершается контракт, который он продлевать не захотел. Он хочет пойти на повышение.
На англичанина сразу претендуют два клуба, "Ньюкасл" и "Челси". "Сороки" давно уже ведут переговоры с Тосином, но "синие" готовы конкурировать за футболиста.
Напомним, что Адарабио провел в нынешнем сезоне 20 матчей и отметился двумя голами. Он является воспитанником академии "Манчестер Сити".
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