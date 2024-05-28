Челси хочет подписать Тосина Адарабио как свободного агента

Sky Sports сообщает, что летом 2024 года у центрбека "Фулхэма" Тосина Адарабио завершается контракт, который он продлевать не захотел. Он хочет пойти на повышение.

На англичанина сразу претендуют два клуба, "Ньюкасл" и "Челси". "Сороки" давно уже ведут переговоры с Тосином, но "синие" готовы конкурировать за футболиста.

Напомним, что Адарабио провел в нынешнем сезоне 20 матчей и отметился двумя голами. Он является воспитанником академии "Манчестер Сити".