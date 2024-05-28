Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль проявляет интерес к вингеру Ювентуса
Об этом сообщает TEAMtalk
Getty Images/Global Images Ukraine/
Новый тренер мерсисайдцев Арне Слот находится в поиске вингеров, которые могли усилить состав команды. Руководство "Ливерпуля" возобновило свой интерес к игроку "Ювентуса" Федерико Кьезы.
Сообщается, что английский клуб лидирует в гонке за итальянца, но им также интересуются "Наполи", "Рома", "Милан" и мюнхенская "Бавария". Также не исключается, что Федерико Кьеза может продлить свой контракт с "Ювентусом" до 2026 года. В общем, будущее итальянского вингера в "старой синьоре" пока находится под вопросом, поскольку игрок не знает будет ли он входить в планы нового тренера туринского клуба.
Добавим, что Федерико Кьеза в этом сезоне провел 37 матчей, где отметился 10 голами и 3 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.
Популярное сейчас
- "Наверное, звездная болезнь началась". Леоненко потроллил Маркевича за его поступок
- Лучшие в туре УПЛ, чистка в Полесье. Главные новости за 27-е мая
- Модрич: Хочу попрощаться как Тони Кроос, это моя мечта
- Мудрик сыграет в менее статусном еврокубке, чем ожидалось - виной стал исход одного матча
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО