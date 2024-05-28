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Ливерпуль проявляет интерес к вингеру Ювентуса

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Ливерпуль проявляет интерес к вингеру Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine/

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Новый тренер мерсисайдцев Арне Слот находится в поиске вингеров, которые могли усилить состав команды. Руководство "Ливерпуля" возобновило свой интерес к игроку "Ювентуса" Федерико Кьезы.

Сообщается, что английский клуб лидирует в гонке за итальянца, но им также интересуются "Наполи", "Рома", "Милан" и мюнхенская "Бавария". Также не исключается, что Федерико Кьеза может продлить свой контракт с "Ювентусом" до 2026 года. В общем, будущее итальянского вингера в "старой синьоре" пока находится под вопросом, поскольку игрок не знает будет ли он входить в планы нового тренера туринского клуба.

Добавим, что Федерико Кьеза в этом сезоне провел 37 матчей, где отметился 10 голами и 3 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.

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Ювентус (Турин) Ливерпуль Федерико Кьеза
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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