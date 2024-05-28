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Ливерпуль проявляет интерес к вингеру Вест Хэма
Об этом сообщает TEAMtalk
Getty Images / Global Images Ukraine
Учитывая неопределенность Мохамеда Салаха в составе "Ливерпуля", Арне Слот ищет игрока, который мог бы заменить египтянина. Среди претендентов на эту позицию рассматривается вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн.
Игрок "молотобойцев" уже давно рассматривается как идеальный преемник Салаха на правом фланге. Обычно "Ливерпуль" любит подписывать игроков возрастом до 25 лет, чтобы обеспечить им определенную возможность перепродажи, если им не удается реализовать свой потенциал на "Мерсисайде". В пользу Джаррода Боуэна говорит и то, что он уже несколько лет подряд демонстрирует высокий уровень игры в составе "Вест Хэма", а также с ними выиграл Лигу конференций в прошлом году.
Добавим, что англичанин в этом сезоне провел 44 матча, где отметился 20 голами и 10 передачами.
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