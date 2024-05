Романо: Челси согласился назначить Энцо Мареску новым главным тренером

Недавно "Челси" уволил Маурисио Почеттино, который возглавлял команду лишь один сезон. Впрочем, замену аргентинцу нашли уже быстро.

По сообщению Фабрицио Романо, руководство "пенсионеров" согласилось назначить Энцо Мареску новым главным тренером. Соглашение между сторонами заключено, которое будет действовать до июня 2029 года. Контракт также будет включать опцию продления до июня 2030 года. Кроме того, "Челси" должен выплатить компенсацию "Лестеру" за итальянского специалиста.

???????? Chelsea have agreed to appoint Enzo Maresca as new head coach, here we go!



❗️ Understand the agreement is now done on contract valid until June 2029, five year deal.



It will also include an option to extend until June 2030.#CFC, set to pay compensation fee to Leicester. pic.twitter.com/o8CsGF9Jcx