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Романо: Челси согласился назначить Энцо Мареску новым главным тренером

Англия

Интересное направление выбрал лондонский клуб

Романо: Челси согласился назначить Энцо Мареску новым главным тренером

Фото: mancity.com

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Недавно "Челси" уволил Маурисио Почеттино, который возглавлял команду лишь один сезон. Впрочем, замену аргентинцу нашли уже быстро.

По сообщению Фабрицио Романо, руководство "пенсионеров" согласилось назначить Энцо Мареску новым главным тренером. Соглашение между сторонами заключено, которое будет действовать до июня 2029 года. Контракт также будет включать опцию продления до июня 2030 года. Кроме того, "Челси" должен выплатить компенсацию "Лестеру" за итальянского специалиста.

Напомним, что Энцо Мареска с "лисами" вернулись в Премьер-лигу, выиграв Чемпионшип в этом сезоне.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Лестер Сити Фабрицио Романо
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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