Мудрик получил нового тренера. Челси официально назначил Энцо Мареску

Лондонский "Челси" официально объявил о назначении итальянца Энцо Марески своим новым главным тренером.

44-летний специалист подписал контракт с "синими" до июня 2029 года. Договор также имеет опцию продления сотрудничества еще на один год.

Он возьмет с собой шестерых членов своего тренерского штаба, включая бывшего голкипера "Челси" Вилли Кабальеро, который был ассистентом Марески в "Лестер Сити". Дэнни Уокер, Микеле Де Бернардин, Маркос Альварес, Хавьер Молина Кабальеро и Роберто Витиелло также переедут на Стэмфорд Бридж.

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В качестве главного тренера Мареска имеет только один полный сезон в своей карьере. Его "Лестер" в прошлом сезоне выиграл Чемпионшип, и вернулся в АПЛ. Ранее Мареска работал ассистентом у Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", а до этого – был шесть месяцев главным тренером "Пармы" в Серии B.

Мареска сменил на посту главного тренера "Челси" Маурисио Почетинно, который провел в клубе лишь один сезон. Итальянский алленаторе станет шестым тренером "Челси" после того, как клуб осенью 2022 года оказался в руках у консорциума Тодда Боули и Clearlake Capital.

"Челси" в прошлом сезоне занял шестое место в АПЛ, и в предстоящем сезоне сыграет в европейской Лиге конференций.