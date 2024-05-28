Гравенберх - о своем будущем в Ливерпуле: Я надеюсь играть здесь еще много лет

Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх прокомментировал свое будущее в клубе.

"Я надеюсь играть в "Ливерпуле" еще много лет, это топ-клуб.

Я никогда не говорил с Арне Слотом (новый наставник "красных"), но он тренер, который любит атакующий футбол. Думаю, это должно мне подойти. Посмотрим!"