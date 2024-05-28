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Гравенберх - о своем будущем в Ливерпуле: Я надеюсь играть здесь еще много лет
Игрок высказался о своей команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх прокомментировал свое будущее в клубе.
"Я надеюсь играть в "Ливерпуле" еще много лет, это топ-клуб.Читайте такжеОтдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
Я никогда не говорил с Арне Слотом (новый наставник "красных"), но он тренер, который любит атакующий футбол. Думаю, это должно мне подойти. Посмотрим!"
У Райана контракт с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2028 года. Хавбек в сезоне 2023/24 АПЛ сыграл 26 матчей, в которых забил 1 гол.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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