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Тоттенхэм хочет продолжить сотрудничество с Тимо Вернером

Англия

Начались переговоры

Тоттенхэм хочет продолжить сотрудничество с Тимо Вернером

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Тоттенхэма" стремится подписать новый контракт с форвардом "РБ Лейпцига" Тимо Вернером.

По информации Фабрицио Романо, переговоры между клубами уже начались. "Шпоры" хотят подписать договор до июня 2025 года, соглашение будет с теми же условиями, что и предыдущее.

28-летний немецкий нападающий перешел в "Тоттенхэм" в январе этого года на правах аренды до конца сезона 2023/24. За это время Тимо в АПЛ сыграл 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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Тоттенхэм (Лондон) Тимо Вернер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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