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Официально: Манчестер Юнайтед объявил об уходе Антони Марсьяля
Вот и все
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе своего нападающего Антони Марсьяля.
"Я хотел бы выразить благодарность всем моим товарищам по команде, техническому персоналу и всем членам клуба, с которыми я встречался на протяжении моих 9 лет здесь. Я горжусь тем, что смог поделиться с вами этим опытом", - сказал Марсьяль.
It's been a pleasure, @AnthonyMartial ????— Manchester United (@ManUtd) May 28, 2024
Wishing you every success for the future — once a Red, always a Red ❤️#MUFC
Антони присоединился к "МЮ" в 2015 году из "Монако". С этого момента за английский клуб во всех турнирах нападающий сыграл 317 матчей, забил 90 голов и отдал 47 ассистов.
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