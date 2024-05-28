Официально: Манчестер Юнайтед объявил об уходе Антони Марсьяля

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе своего нападающего Антони Марсьяля.

"Я хотел бы выразить благодарность всем моим товарищам по команде, техническому персоналу и всем членам клуба, с которыми я встречался на протяжении моих 9 лет здесь. Я горжусь тем, что смог поделиться с вами этим опытом", - сказал Марсьяль.

It's been a pleasure, @AnthonyMartial ????



Wishing you every success for the future — once a Red, always a Red ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 28, 2024

Антони присоединился к "МЮ" в 2015 году из "Монако". С этого момента за английский клуб во всех турнирах нападающий сыграл 317 матчей, забил 90 голов и отдал 47 ассистов.