Арсеналу не хватило характера, Ливерпулю – времени, а Челси – здравого смысла: итоги сезона АПЛ

Многие болельщики английского футбола после финального свистка на "Этихаде", который зафиксировал победу команды Пепа Гвардиолы над "Вест Хэмом" и ознаменовал четвертый титул "горожан" подряд, выразили свое недовольство однообразием и прогнозируемостью самой богатой лиги мира. Хотя период трехлетних доминаций от "Манчестер Юнайтед", кажется, в свое время никого не волновал. Именно поэтому известные блогеры во главе с Марком Голдбриджем, жители Твиттера и даже болельщики на стадионах призывали руководителей Премьер-лиги что-то с этим делать. Но неужели интерес к лиге ограничивается лишь борьбой за чемпионство (которая продолжалась до последнего тура, кстати)?

Мы здесь не будем жаловаться или искать причины для критики очередного сезона чемпионата Англии, который все же выдался не таким интересным как обычно, мы просто проанализируем то, что произошло и почему получилось именно так.

"Считаю, что Арсенал также заслужил выиграть АПЛ, они провели невероятный сезон, однако мне кажется, что главная разница была вот здесь, в голове. Когда они приехали сюда, играли против нас на Этихаде, я посмотрел на них и сказал: "Эти ребята, они даже не хотят обыграть нас, они просто хотят не проиграть" — такими словами описал Родри главную разницу между "горожанами" и "канонирами" в контексте борьбы за титул.

Если честно, то более внятной и очевидной разницы между этими коллективами на данный момент найти невозможно. Артета сделал очередной шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, в команду пришел Деклан Райс, который добавил качества и баланса в центре, также у них появился универсальный Кай Гаверц, а фланги обороны стали более осторожными и нацеленными на защиту, а не атаку, из-за чего Александр Зинченко потерял место в старте. То есть эта команда сделала все правильно, провела относительно ровный и стабильный сезон, регулярно набирала очки даже в очень тяжелых матчах, механизм работает, роботизированное производство налажено. Причем в прямом смысле этого слова, команда Артеты усовершенствовалась, но все больше и больше выглядит как роботизированный механизм, у которого нет элемента неожиданности, нет много свободы у отдельных исполнителей, этот механизм просто знает что и как делать в тот или иной момент.

Подобный стиль не может не нравиться болельщикам этого клуба, потому что все настроено, все работает и это приносит результат, впрочем нейтральные болельщики всегда ищут чего-то особенного, чего-то рок-н-рольного, чего-то в стиле Юргена Клоппа. Даже Пеп Гвардиола, казавшийся королем роботизированности, снимает определенные ограничения со своих исполнителей и в отдельные моменты рассчитывает на их гениальность. Артета пока до такого уровня не дошел, хотя Мартин Эдегор и Букайо Сака точно могли бы стать его персональными Де Брюйне и Фоденом.

Вся эта попытка критиковать "канониров" все равно выглядит смешно, учитывая силу этой команды. Заслуживали ли они взять титул? Это философский вопрос, на который вы не найдете четкого ответа. Если учитывать показатель разницы между созданными ожидаемыми голами (xG) и допущенными ожидаемыми голами в свои ворота в течение сезона, то они являются лучшей командой лиги.

Если считать статистику разницы созданного и допущенного xG в каждом отдельном матче сезона, то они буквальные немного позади "Манчестер Сити".

У них с отрывом лучшая защита сезона, которая допустила на свои ворота всего 29,97 ожидаемых голов (У второго "Манчестер Сити" этот показатель 38,40), впрочем они не входят даже в топ-3 по созданным xG, их опережают "Ливерпуль" (95,70), "Манчестер Сити" (87,05) и "Ньюкасл" (85,27).

Да, они навязали великолепную борьбу "горожанам", кто-то в одних компонентах был сильнее, кто-то в других, поэтому все решило то, на что пальцем показывал Родри после выигрыша очередного титула - голова. Опыт и менталитет. Возможно, Артете нужно будет работать в первую очередь над этим, а уже тогда продолжать развивать свои тактические идеи.

Легендарный Юрген Клопп покинул "Ливерпуль" после завершения сезона и по факту не успел достроить свою новую версию команды. Прошлым летом к его коллективу присоединились игроки, которые могли бы стать ключевыми исполнителями новой банды, имеются в виду Мак Аллистер и Собослай. После сезона в Лиге Европы они уже вернулись в Лигу Чемпионов и до апреля были настоящими претендентами на титул.

Кажется, что этой команде не хватило лишь одного - времени. Юрген Клопп за долгие годы выстроил в "Ливерпуле" идеальную структуру, которая работает настолько безотказно, что выход на поле игроков молодежной академии в финале Кубка Лиги никак не уменьшил шансов "красных" на победу. Этот сезон стал реабилитацией за небольшую неудачу прошлого, этот сезон стал первым, когда мы могли увидеть намеки на новую версию суперкоманды немца, которая будет готова навязывать борьбу "Манчестер Сити" и "Арсеналу". Наверное, если бы Юрген остался, то в следующем сезоне мы бы снова держались за голову от восторга, наблюдая за матчами мерсисайдцев, но ему не хватило буквально немного времени, чтобы все настроить. Теперь это ответственность Арне Слота, который согласился на самую неблагодарную работу в английском футболе — быть преемником великого Клоппа.

Далее хотелось бы поговорить о двух главных прорывах этого сезона — "Астон Вилле" и "Тоттенхэме". Хотя казалось: ну какой "Тоттенхэм", если они стабильно держатся возле топ-4 и в этом сезоне выше головы не прыгнули, а даже провалили послезимний период. Главная причина — Анге Постекоглу. Кажется, что Леви наконец-то нашел для своего клуба идеального наставника, который кроме гиператакувального и стильного футбола может привить этому коллективу менталитет, которого здесь не было уже очень много лет.

Именно гениальностью фигур своих главных тренеров "Астон Вилла" и "Тоттенхэм" чрезвычайно похожи. Оба выстроили игру, которая частично также похожа: высокий прессинг вместе с высокой линией обороны, подключение фланговых защитников к атакам, регулярные голы именно от защитников в атаке, билдапы, начинающиеся от защитников. Между ними куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Анге выглядит как человек, готовый сделать свою революцию, ему нужно лишь довериться и поддержать. Специалист понимает, что этот состав не совсем подходит его футболу, он также понимает, кто является настоящим вредителем его команды и он знает, что с этим делать. Это был прорывной сезон, когда осенью казалось, что "шпоры" могут быть даже претендентами на титул. Поражение от "Челси" в ноябре пошатнуло коллектив психологически и полноценно вернуть своих игроков из того состояния так и не получилось. Но дайте ему лето, дайте ему власть и деньги, этот тренер знает, что делать.

Эмери и его "Астон Вилла" находятся уже на следующем этапе развития. Руководство клуба полностью доверилось своему наставнику и это было ключевым в контексте их успеха и выхода в Лигу Чемпионов. Интересно, что начался сезон для них с поражения против "Ньюкасла" (5:1), а завершился поражением против "Кристал Пэлас" (5:0). Но все, что происходило между этими двумя матчами, было круто и очень стильно. Их домашняя победная серия была настолько ужасающей для соперников, что даже "Манчестер Сити" и "Арсенал" приехали на "Вилла Парк" и не смогли ничего с ними сделать. Олли Уоткинс - главный герой этой команды, Морган Роджерс, который пришел зимой, уже сейчас выглядит как будущий нападающий, который будет стоить под 100 миллионов фунтов, нужно лишь время. Вопрос лишь в том, смогут ли "вилланы" выдержать график с матчами Лиги Чемпионов и АПЛ? Такого опыта у них нет, а когда опыта не хватает, то получается "Ньюкасл", который даже не смог преодолеть даже групповой этап ЛЧ.

Самый мемный клуб Англии провел ожидаемо нестабильный сезон. Это мы о "Челси", который нанял Маурисио Почеттино летом и за последний год прошел через все этапы вероятного развития команды: от депрессии и непонимания, до выхода на удачный финиш, который обеспечил коллективу шестое место.

Гениальный Коул Палмер, проводивший свой первый полноценный сезон во взрослом футболе, сначала тянул команду несмотря на все обстоятельства, а затем партнеры наконец подтянулись и начали ему помогать.

Но если взглянуть на общую картину: плавное развитие команды в течение сезона нашло свое логическое завершение в виде 5-ти побед подряд в последних 5-ти турах. Отлично, можно завершать и строить стабильные планы на будущее. Но нет, директора в лице Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли, а также владелец в лице Бехдада Эгбали, были против.

Нелепость их решения с увольнением Почеттино может стоить действительно дорого. Это было настолько нелогично, что складывается впечатление, что в клубе именно так и принимают решения: чем глупее мы будем выглядеть, тем лучше. Поэтому главная проблема этого сезона в "Челси" даже не молодой состав или нестабильность результатов, а именно руководство. Они сделали все возможное, чтобы клуб провел и следующий сезон без борьбы за топ-4.

Рекордно низкое 8 место "Манчестер Юнайтед" говорит все, что нужно понимать об этом клубе в рамках сезона. Стильная победа манкунианцев в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити" может заставить многих забыть о том, что происходило раньше, а там был настоящий мрак.

Постоянные потери очков в конце матчей, даже против середняков или аутсайдеров — это просто неизлечимая болезнь "дьяволов". Конечно, можно частично оправдать это травмами: не было левого защитника, в конце сезона регулярно не было центральных защитников и приходилось ставить туда Каземиро… но этот сезон представляет собой совокупность многолетних ошибок селекции и планирования. Даже игроки, подписанные 9 лет назад, как условный Марсьяль, все еще оставались здесь. Многие футболисты не соответствуют уровню борьбы за чемпионство: Магауйр, Линделеф, Далот. Да, это хорошие игроки, но достаточно ли качественные это исполнители для самых высоких целей? Вряд ли.

Тактика постоянно паразитирования на подписаниях ветеранов футбола типа Варана, Каземиро, Швайнштайгера, Кавани, Ибрагимовича. Да, это может сработать в краткосрочной перспективе, но в основном они просто деградируют в "Манчестер Юнайтед" и в дальнейшем скорее вредят. То есть пока там команда, которая выглядит как рандомный набор игроков, не объединенных единой идеей и главный тренер в лице тен Хага также их не объединяет, он не смог сделать из этого работающий механизм и как бы вас ни пьянил Кубок Англии он только замаскировал глобальные проблемы. Нужно изменять подход, в противном случае страдания продолжатся. Проблема здесь далеко не в фигуре главного тренера.

Ну и не забудем вкратце поговорить о наших соотечественниках. Откровенным провалом наверняка можно назвать только Александра Зинченко, особенно если учитывать уровень ожиданий. Год назад это был ключевой игрок команды, боровшейся за титул, а сейчас он не то, что просто перестал быть основным, он частично стал вредителем своего коллектива из-за неосторожности и неосмотрительности при игре в обороне. Артета изменил стиль и сделал ставку на стабильность, не рискуя активными подключениями своих фланговых защитников, в такую концепцию Александр не вписывается, оттого и возникает вопрос: а есть ли у него будущее в этом клубе?

Второй игрок, которого стоит отметить скорее с отрицательной стороны – Михаил Мудрик. Это был неплохой сезон для украинского вингера в контексте получения опыта, тренер ему доверял, особенно весной, впрочем, ожиданий он все же не оправдал. Несколько стильных голов и неплохих асистов, но это минимум, который можно потребовать от игрока такого калибра. Остается надеяться, что новый тренер продолжит доверять Михаилу и тот факт, что Мудрик набрался опыта за этот сезон, поможет ему в дальнейшем.

На самом деле, прорывным этот сезон стал для Егора Ярмолюка, который стал полноценным футболистом первой команды и хотя на данный момент не выходит в стартовом составе, стабильно появляется на замены. Томас Франк плавно подпускает его к первой команде и кажется, что в следующем сезоне игровое время Егора может кратно вырасти.

Что касается Виталия Миколенко, то особо новых тезисов по сравнению с декабрьским материалом о левом защитнике мы не подберем. Он находится в правильной команде под руководством правильного тренера. Великолепная и стабильная игра, отличный и стабильный сезон. Как и у Ильи Забарного, о котором болельщики "Борнмута" уже сочинили песню. Это как хороший показатель любви и признания. У Забарного все отлично, он находится в правильном месте, а мы хотим только наградить его всевозможными комплиментами.

Вот такой получилась очередная кампания в АПЛ. Насколько она была скучна или интересна, здесь каждый решает сам для себя. Возможно, лига не подарила крутую развязку, но она заложила отличный фундамент для того, чтобы следующий сезон мы смотрели с невероятным интересом.