Тоттенхэм продлил сотрудничество с Тимо Вернером

"Тоттенхэм" подписал новый контракт с форвардом "РБ Лейпцига" Тимо Вернером.

Договор аренды рассчитан до июня 2025 года и имеет опцию выкупа игрока.

We are delighted to announce an agreement for Timo Werner to rejoin us on loan from RB Leipzig for the 2024/25 season, with an option to make the deal permanent ????