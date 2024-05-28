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Тоттенхэм продлил сотрудничество с Тимо Вернером
Тимо остается в АПЛ еще на один сезон
Тоттенгем
"Тоттенхэм" подписал новый контракт с форвардом "РБ Лейпцига" Тимо Вернером.
Договор аренды рассчитан до июня 2025 года и имеет опцию выкупа игрока.
We are delighted to announce an agreement for Timo Werner to rejoin us on loan from RB Leipzig for the 2024/25 season, with an option to make the deal permanent ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 28, 2024
Вернер перешел в "Тоттенхэм" из "РБ Лейпцига" в январе этого года на правах аренды до конца сезона 2023/24. За это время Тимо в АПЛ сыграл 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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Источник:tottenham hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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