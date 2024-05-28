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Тоттенхэм продлил сотрудничество с Тимо Вернером

Англия
Обновлено

Тимо остается в АПЛ еще на один сезон

Тоттенхэм продлил сотрудничество с Тимо Вернером

Тоттенгем

Новина українською

"Тоттенхэм" подписал новый контракт с форвардом "РБ Лейпцига" Тимо Вернером.

Договор аренды рассчитан до июня 2025 года и имеет опцию выкупа игрока.

Вернер перешел в "Тоттенхэм" из "РБ Лейпцига" в январе этого года на правах аренды до конца сезона 2023/24. За это время Тимо в АПЛ сыграл 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник:
tottenham hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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