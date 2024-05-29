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Вест Хэм договорился о переходе центрального защитника Фламенго
Об этом сообщает The Guardian
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" определил приоритетной задачей усиление центральной линии обороны. Курт Зума имел проблемы с травмой, Найеф Агерд хочет покинуть клуб, Анджело Огбонна не получил нового контракта, а Константинос Мавропанос был неубедительным с момента перехода из "Штутгарта" в августе.
"Молотобойцы" согласовали сделку о покупке защитника Фабрисио Бруно у бразильского "Фламенго" за 12,5 млн фунтов стерлингов плюс 2,5 млн фунтов доплаты. 28-летний игрок станет первым подписанием Хулена Лопетеги на посту нового главного тренера лондонской команды. Фабрисио Бруно дебютировал за сборную Бразилии в марте в матче против Англии на "Уэмбли", но не попал в состав сборной на Копа Америка этим летом.
Добавим, что центральный защитник в этом сезоне провел 22 поединка во всех турнирах за "Фламенго".
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