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Астон Вилла и Кристал Пэлас интересуются защитником Гента

Англия

Об этом сообщает Mirror

Астон Вилла и Кристал Пэлас интересуются защитником Гента

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Редко можно встретить, когда английские игроки в достаточно юном возрасте набирают первого опыта на высоком уровне заграницей. При этом еще могут себя там зарекомендовать с хорошей стороны, что в итоге привлекает интерес со стороны клубов АПЛ.

Защитник Арчи Браун прошел через академию "Дерби Каунти" перед тем, как покинуть ее в 2021 году. Англичанин сделал себе имя за рубежом, сначала в Швейцарии в "Лозанне", а затем в бельгийском "Генте". Его прогресс привлек внимание "Астон Виллу" и "Кристал Пэлас", которые внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста. Впрочем, бирмингемцы и лондонцы понимают, что конкуренция за этого игрока будет серьезной, поскольку есть другие клубы, которые проявляли к нему интерес ранее, а "Лион" узнавал стоимость трансфера у бельгийского клуба. "Гент" ожидает получить за защитника 17 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что Арчи Браун провел в этом сезоне 44 матча и отдал 4 передачи.

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Астон Вилла (Бирмингем) Гент Кристал Пэлас
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Гресь
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