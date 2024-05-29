Астон Вилла и Кристал Пэлас интересуются защитником Гента

Редко можно встретить, когда английские игроки в достаточно юном возрасте набирают первого опыта на высоком уровне заграницей. При этом еще могут себя там зарекомендовать с хорошей стороны, что в итоге привлекает интерес со стороны клубов АПЛ.

Защитник Арчи Браун прошел через академию "Дерби Каунти" перед тем, как покинуть ее в 2021 году. Англичанин сделал себе имя за рубежом, сначала в Швейцарии в "Лозанне", а затем в бельгийском "Генте". Его прогресс привлек внимание "Астон Виллу" и "Кристал Пэлас", которые внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста. Впрочем, бирмингемцы и лондонцы понимают, что конкуренция за этого игрока будет серьезной, поскольку есть другие клубы, которые проявляли к нему интерес ранее, а "Лион" узнавал стоимость трансфера у бельгийского клуба. "Гент" ожидает получить за защитника 17 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что Арчи Браун провел в этом сезоне 44 матча и отдал 4 передачи.