"Переход в Ливерпуль - второе лучшее решение в моей жизни". Клопп расплакался на прощании с фанатами

Юрген Клопп не сдержал слез во время прощальной встречи с болельщиками "Ливерпуля" и заявил, что переход в мерсисайдский клуб был вторым лучшим решением в его жизни.

"Помимо женитьбы на Улле (супруга Клоппа - прим.), переход в "Ливерпуль" был лучшим решением в моей жизни", - приводит слова специалиста The Mirror.

Напомним, Клопп возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год.