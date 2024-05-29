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"Переход в Ливерпуль - второе лучшее решение в моей жизни". Клопп расплакался на прощании с фанатами

Англия

Дал волю эмоциям

"Переход в Ливерпуль - второе лучшее решение в моей жизни". Клопп расплакался на прощании с фанатами

Getty Images / Global Images Ukraine

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Юрген Клопп не сдержал слез во время прощальной встречи с болельщиками "Ливерпуля" и заявил, что переход в мерсисайдский клуб был вторым лучшим решением в его жизни.

"Помимо женитьбы на Улле (супруга Клоппа - прим.), переход в "Ливерпуль" был лучшим решением в моей жизни", - приводит слова специалиста The Mirror.

Напомним, Клопп возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год.

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Юрген Клопп Ливерпуль
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Опубликовал: Александр Бураков
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