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Клуб Забарного подписал контракт с нападающим сборной Турции

Англия

Руководство "вишенок" решило выкупить футболиста

Клуб Забарного подписал контракт с нападающим сборной Турции

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Борнмута" объявила о подписании контракта с турецким нападающим Энесом Уналом.

Срок действия соглашения рассчитан до середины 2028 года.

В феврале этого года "вишенки" взяли в аренду Унала из "Хетафе". За это время 27-летний форвард принял участие в 16 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Унал также известен выступлениями в составе "Вильярреала", "Леванте", "Вальядолида" и "Манчестер Сити" (не провёл ни одной игры за первую команду).

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Источник:
Bournemouth
Опубликовал: Александр Бураков
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