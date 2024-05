Клуб Забарного подписал контракт с нападающим сборной Турции

Пресс-служба "Борнмута" объявила о подписании контракта с турецким нападающим Энесом Уналом.

Срок действия соглашения рассчитан до середины 2028 года.

В феврале этого года "вишенки" взяли в аренду Унала из "Хетафе". За это время 27-летний форвард принял участие в 16 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Унал также известен выступлениями в составе "Вильярреала", "Леванте", "Вальядолида" и "Манчестер Сити" (не провёл ни одной игры за первую команду).

He's OÜRS ????????



After a successful loan spell, we can confirm Enes Ünal has signed a four-year contract at #afcb ❤️ pic.twitter.com/ci6YoEfHN3