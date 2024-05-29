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Клуб Забарного подписал контракт с нападающим сборной Турции
Руководство "вишенок" решило выкупить футболиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба "Борнмута" объявила о подписании контракта с турецким нападающим Энесом Уналом.
Срок действия соглашения рассчитан до середины 2028 года.
В феврале этого года "вишенки" взяли в аренду Унала из "Хетафе". За это время 27-летний форвард принял участие в 16 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
Унал также известен выступлениями в составе "Вильярреала", "Леванте", "Вальядолида" и "Манчестер Сити" (не провёл ни одной игры за первую команду).
He's OÜRS ????????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 29, 2024
After a successful loan spell, we can confirm Enes Ünal has signed a four-year contract at #afcb ❤️ pic.twitter.com/ci6YoEfHN3
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