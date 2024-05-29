Вест Хэм попросил защитника искать себе новый клуб

Недавно "молотобойцев" возглавил новый главный тренер Хулен Лопетеги. После прихода испанского специалиста "Вест Хэм" будет стремиться двигаться в новом направлении, поэтому некоторым игрокам уже рекомендовали искать для себя другие клубы.

Как сообщает Football Insider, Курт Зума был предложен другим клубам после того, как футболист не смог справиться с требованиями играть больше одного матча в неделю в только что завершившейся кампании. Французу заявили, что на него "Вест Хэм" теперь уже не будет рассчитывать и сообщили ему, чтобы он себе искал новую команду несмотря на то, что у него остался еще год контракта с лондонцами.

Добавим, что Курт Зума в этом сезоне провел 39 матчей и отметился 3 забитыми мячами.