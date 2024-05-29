  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм попросил защитника искать себе новый клуб
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм попросил защитника искать себе новый клуб

Англия

Намечается большая перестройка в лондонском клубе

Вест Хэм попросил защитника искать себе новый клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно "молотобойцев" возглавил новый главный тренер Хулен Лопетеги. После прихода испанского специалиста "Вест Хэм" будет стремиться двигаться в новом направлении, поэтому некоторым игрокам уже рекомендовали искать для себя другие клубы.

Как сообщает Football Insider, Курт Зума был предложен другим клубам после того, как футболист не смог справиться с требованиями играть больше одного матча в неделю в только что завершившейся кампании. Французу заявили, что на него "Вест Хэм" теперь уже не будет рассчитывать и сообщили ему, чтобы он себе искал новую команду несмотря на то, что у него остался еще год контракта с лондонцами.

Добавим, что Курт Зума в этом сезоне провел 39 матчей и отметился 3 забитыми мячами.

По теме
yellow-arrow
Клуб Забарного подписал контракт с нападающим сборной Турции
yellow-arrow
Эвертон поздравил Миколенко с днем рождения на украинском языке
yellow-arrow
Дортмундская Боруссия не исключает аренду скандального игрока МЮ
Курт Зума Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости